Kolejne odkrycie na dnie Odry we Wrocławiu. Wydobycie znaleziska będzie wyzwaniem

Płetwonurek Marcel Korkuś odkrył na dnie Odry we Wrocławiu kolejne auto - donosi serwis wp.pl. Nurek natknął się tym razem na samochód, który prawdopodobnie został skradziony w tym mieście ponad 10 lat temu. Tablica rejestracyjna pojazdu wyciągnięta przez Korkusia została już sprawdzona przez policję. Mundurowi muszą teraz wydobyć wrak na brzeg, by podczas oględzin upewnić się, że w aucie nie ma ludzkich szczątków.

To nie pierwsze tego typu odkrycie na dnie wrocławskiego odcinka Odry. Jesienią płetwonurkowie natknęli się na wrak volkswagena passata. Auto okazało się pojazdem należącym do NATO, które skradziono we Wrocławiu w 2003 roku. Wydobycie takiego znaleziska to dla służb spore wyzwanie. Dno rzeki jest trudnym podłożem, zazwyczaj zamulonym. Wieloletnia korozja powoduje, że jakiekolwiek zaczepienie lin o konstrukcję auta kończy się często rozerwaniem resztek samochodu.