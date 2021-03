Kolejne nieruchomości prezesa. "Wyborcza" informuje, że Daniel Obajtek kupił mieszkanie z milionową zniżką

"Gazeta Wyborcza" ujawniła kulisy zakupu przez Daniela Obajtka oraz jego partnerki luksusowego apartamentu na warszawskim Bemowie. Z dokumentów "GW" ma wynikać, że nabywcy za mieszkanie zapłacili 1 milion złotych mniej, niż wynosiła jego rynkowa cena. - Artykuł zawiera manipulacje i kłamstwa- czytamy w oświadczeniu PKN Orlen.

"GW" zamieściła w niedzielę artykuł Pawłą Figurskiego i Jarosława Sidorowicza dotyczący zakupu przez Daniela Obajtka i jego partnerki ekskluzywnego apartamentu na na stzreżonym osiedlu na warszawskim Bemowie w 2018 roku. Chodzić ma o "jedno z największych mieszkań na ostatnim piętrze najwyższego budynku na osiedlu: z dużym przeszklonym ogrodem zimowym i widokiem na Warszawę"- pisze "GW". Ponadto z ustaleń gazety wynika, że obecny prezes PKN Orlen "zapłacił za nie tylko 1,3 miliona złotych, czyli 6,9 tysiąca złotych za metr kwadratowy". "Wyborcza" dotarła do cennika mieszkań na tym osiedlu. - W przypadku apartamentów takich jak Obajtka cena wynosiła 12 499 złotych za metr kwadratowy. 187-metrowe mieszkanie prezesa Orlenu według cennika powinno zatem kosztować ponad 2,2 miliona złotych" - pisze "GW".

- Nie wiem, kiedy pan Obajtek i pani Paulina i za ile nabyli lokal. Nie mam pojęcia, co to za dane, nie mogę się do nich odnieść. Musiałbym pamiętać 500 transakcji rocznie. Wiele osób u mnie kupuje mieszkania i czasem nie wiem kto. Proszę o pytania w poniedziałek mailem. Odniesiemy się, dziś jest sobota, wolny dzień - miał powiedzieć "Gazecie Wyborczej" Paweł Malinowski, prezes Profbudu, firmy, która wybudował osiedle.

Nowy sponsor Akademii Piłkarskiej "Gazeta Wyborcza" w dalszej części artykułu informuje, że prezes Malinowski w Krośnie działa w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno, który ufundował Profbud Arenę- nowoczesny kompleks piłkarski, otwarty w 2018 roku. Jak pisze "Gazeta Wyborcza" Profbud został sponsorem tytularnym Akademii w 2018 r. Jeszcze tego samego roku do grona sponsorów strategicznych dołączył PKN Orlen, którego prezesem jest wtedy był Daniel Obajtek. Ponadto, jak informuje "GW", w 2021 r. sponsorem Akademii została także Energa, należącą już do grupy Orlenu.

"GW" zwróciła się w tej sprawie do pełnomocnika Daniela Obajtka. Jednak mecenas Maciej Zaborowski miał odpisać, że "Bardzo dziękuję za pytania. Niestety z uwagi na fakt, że pytania zostały mi przesłane w dniu dzisiejszym o godzinie 13.30, a do tego mamy dzisiaj sobotę – nie udało mi się skontaktować z moim Mocodawcą. W moim przekonaniu istnieje szansa na uzyskanie stanowiska do końca dnia 17 marca 2021 r. (najbliższa środa)" - cytowany przez "Wyborczą".

"Manipulacje, kłamstwa" - Informujemy, że opublikowany 14 marca 2021 roku w gazecie Wyborczej artykuł po raz kolejny odnoszący się do Prezesa PKN Orlen, zawiera manipulacje, kłamstwa- czytamy w oświadczeniu, które zamieściła rzeczniczka prasowa PKN Orlen Joanna Zakrzewska.

W dalszej części napisano, że nie jest prawdą, że "PKN Orlen został sponsorem piłkarskiej akademii, która jest własnością dewelopera wymienionego w artykule". - Stroną umowy jest Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno”. We władzach Stowarzyszenia nie zasiada przedstawiciel żadnego z kilkunastu sponsorów. Każda umowa sponsoringowa PKN Orlen jest realizowana w oparciu o restrykcyjne procedury regulujące zakup i rozliczanie tego typu usług. Regulacje te wykluczają możliwość czerpania jakichkolwiek korzyści przez podmioty trzecie, w tym innych sponsorów danego projektu- napisano. W oświadczeniu poinformowano, że "PKN Orlen jako największy mecenas polskiego sportu wspiera go na poziomie zawodowym i amatorskim". Wśród wspieranych akademii piłkarskich w oświadczeniu wymieniono m.in. akademia piłkarska przy klubie Lechia Gdańsk oraz przy klubie Wisła Płock. Na południu Polski wspierany jest Beniaminek Krosno, który jest jedną z najlepszych akademii piłkarskich w kraju. Akademia ta działa od 14 lat. Jej wychowankowie zasilają szeregi klubów polskiej Ekstraklasy m.in. takich jak: Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków, Górnik Zabrze. W Akademii szkoli się ponad 600 adeptów futbolu z regionu Podkarpacia, gdzie PKN Orlen prowadzi swoją działalność biznesową w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

- Łączenie naszego zaangażowania w sponsoring sportowy, który ma wieloletnią tradycję z niepopartymi faktami i insynuacjami jest nadużyciem- napisano na koniec. Inne nieruchomości Daniela obajtka "Newsweek" informuje, że Obajtek stał się "właścicielem kilku nieruchomości w Małopolsce i na Pomorzu w zaledwie 10 lat".

Portal wymienia tutaj m.in. "dworek z basenem" niedaleko Pcimia, 270- metrowy dom w rodzinnej wsi, który przez Obajtka w 2014 został wyceniony na 150 tys zł- ma wynikać z oświadczenia majątkowego. Z ustaleń "Newsweeka" wynika, że obecnie jego wartość oscyluje w granicy 750 tys zł. Z kolei portal OKO.press, który również przyjrzał się tematowi nieruchomości Daniela Obajtk napisał, że gospodarstwo to "było rozbudowywane przez wiele lat". W w 2010 roku Obajtek miał nabyć posiadłość na Pomorzu. Na wybrzeżu Obajtek posiada już działkę z domkami letniskowymi. Do tego dochodzi działka ze 100-metrowym domem w powiecie wadowickim. Z kolei w 2017 roku miał kupić pałac na Kaszubach. Celem inwestycji miało być przeznaczenie go na ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami. Z księgi wieczystej wynika, że same działki, na których stoi zabytek mają 14,7 tys m.kw.- podaje OKO.press, ale powołując się na „Super Express”, okazuje się, że otaczający go park i ziemie to łącznie 8 hektarów. A sam dworek ma mieć 1,5 tys m. kw.

Z informacji do których dotarł portal OKO.press, wynika, że prezes PKN Orlen posiada także dwa mieszkania w Myślenicach. Jednak jedno ma należeć już do byłej żony Obajtka. Ostatnio głośno zrobiło się o willi z dworkiem w woj. małopolskim. Politycy KO w środę pokazali posiadłość, którą wycenili na 5 mln zł. Szef klubu KO Cezary Tomczyk, wraz z posłem Markiem Sową, mówili, że Obajtek posiada „szereg nieruchomości, których nie ujawniał w oświadczeniach majątkowych, które przepływały z rąk do rąk”. W czwartek Tomczyk wyjaśniał, że w 2007 r. Daniel Obajtek kupił ziemię, którą potem przepisał na brata, który jest leśnikiem. Poseł wskazał, że po wybudowaniu posiadłości brat Daniela Obajtka przepisał ponownie majtek na prezesa Orlenu

Jednak w tym przypadku pełnomocnik Daniela Obajtka oraz Bartłomieja Obajtka, Maciej Zaborowski, w oświadczeniu przesłanym PAP, stanowczo zaprzeczył „wszelkim spekulacjom podanym na konferencji prasowej przez posłów Marka Sowę oraz Cezarego Tomczyka”.

Według ustaleń OKO.press, Obajtek jest także "właścicielem luksusowego pensjonatu w Łebie". Miał go nabyć w czerwcu 2020 roku. Mam ograniczone zaufanie do tych wszystkich oskarżeń - Wiem tylko, że Daniel Obajtek na pewno nie jest lubiany po stronie zarówno opozycyjnych mediów, jak i polityków, bo dużo lepiej radzi sobie jako prezes Orlenu niż radzili sobie jego poprzednicy- mówił europoseł Patryk Jaki w audycji "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET", pytany o majątek prezesa PKN Orlen. - Mam ograniczone zaufanie do tych wszystkich oskarżeń – dodał. "Półprawdy, kłamstwa, pomówienia i nic więcej" W sobotę posłanka Agnieszka Pomaska i poseł Zbigniew Konwiński zorganizowali konferencję prasową w województwie pomorskim pt. "Szlakiem dworów Daniela Obajtka".- Stoimy przed jedną z posiadłości, która należy do rodziny państwa Obajtków- mówiła Pomaska. Przyznała, że "mowa o rodzinie" ponieważ "powiązania, przepływy finansowe, przepływy nieruchomości w ramach rodziny prezesa, są rzeczywiście niewiarygodne". Posłanka stwierdziła, że "cały aparat państwa jest zaangażowany do tego, żeby ukrywać majątek pana prezesa Daniela Obajtka”.

- Przyjeżdżacie i robicie z niczego awanturę. Ingerujecie w życie prywatne. 14 lat ciężko pracuję po to, żebyście państwo happeningi robili i okłamywali ludzi?- pytał posłów Bartłomiej Obajtek, brat prezesa Orlenu. - Tylko tyle potraficie. Pani poseł nie godzi się okłamywać społeczeństwa i ingerować w życie prywatne osób. Przecież badaliście i sprawdzaliście oświadczenia majątkowe w czasie waszych rządów i nic nie znaleźliście. Proszę nie opowiadać ludziom kłamstw- mówił. - Będziemy domagali się zwołania posiedzenia komisji sejmowych oraz informacji na najbliższym posiedzeniu Sejmu, żeby tę sprawę wyjaśnić- oświadczyła podczas konferencji Pomaska.

Posłowie KO składają zawiadomienie do prokuratury - Każdy kolejny dzień, to nowe informacje na temat "Afery Obajtka", na temat wielkiej afery PiS ale ma także inny wymiar. Ta afera pokazuje, że jak Polsce rodzi się system oligarchiczny, jak władza chroni swoich, a ci swoi robią gigantyczne interesy- mówił w sobotę podczas innej konferencji Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. - Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w Prokuraturze nie ma taśmy, nie ma płyty na której zostały nagrane rozmowy prezesa Obajtka. Ta płyta zginęła - kontynuował.

Kierwiński tłumaczył, że jak coś jest "niewygodne" dla partii rządzącej, to "dowody giną i nikt nie wie co się dzieje". Poseł KO zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury "na prokuraturę, za niedopełnienie obowiązków". - Złożymy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuraturę, jeżeli chodzi o umorzenie sprawy pana Obajtka sprzed kilku - wyjaśnił. Z kolei Jan Grabiec, rzecznik PO obecny podczas konferencji przyznał, że "afera Daniela Obajtka to nie jest wypadek przy pracy, czy coś co wymknęło się spod kontroli organów państwa". - To jest przykład pokazujący głęboką patologię tej władzy. To przykład pokazujący mafijną strukturę tej władzy- mówił.

Testy na przeciwciała SARS-CoV-2 w Biedronce