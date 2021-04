Kolejne kraje wstrzymują stosowanie szczepionek Johnson & Johnson. Czy ucierpią na tym szczepienia?

Sześć takich przypadków wykryto w USA tylko u kobiet w wieku od 18 do 50 lat, a w Stanach Zjednoczonych podano już ponad 6,8 miliona tych szczepionek, podała Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Jedna z kobiet zmarła, druga znajduje się w stanie krytycznym. Niepokojące objawy pojawiły się u nich od sześciu do 13 dni po szczepieniu.

Johnson & Johnson to amerykańska firma zajmująca się opieką zdrowotną, ale szczepionka została opracowana głównie przez jej oddział w Belgii i jest też znana jako Janssen.

W przeciwieństwie do niektórych innych szczepionek, specyfik tej firmy podaje się w jednej dawce i może być przechowywany w zwykłej lodówce, co ułatwia dystrybucję w cieplejszym klimacie lub w sytuacji, kiedy lek ma być rozprowadzany do odległych rejonów, co wymaga czasu. Chociaż wiele krajów zamówiło już miliony tych szczepionek, została ona dopuszczona do użytku tylko w kilku krajach.