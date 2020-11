Kolejne 24 tysiące nowych zakażeń. Ponad 400 zgonów. Premier nie wprowadza narodowej kwarantanny

Zdecydowana większość Polaków przeciwko zamykaniu salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Procedury bezpieczeństwa nie lockdown [13.11.2020]

Nie, bo to jest działanie na ślepo. Ponad połowa z nas uważa to za zbyteczne działanie rządu. Popiera je tylko co 5 ankietowany - wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Panel Ariadna na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Jednocześnie ⅔ z nas (66%) potwierdza, że salony przestrzegają zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Ostre procedury bezpieczeństwa zamiast bezmyślnego zamykania, mówią Polacy.