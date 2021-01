Kolejna szczepionka na koronawirusa wkrótce w UE. Moderna z pozytywną decyzją Europejskiej Agencji Leków. Lepsza niż Pfizer?

- Ta szczepionka zapewnia nam kolejne narzędzie do przezwyciężenia obecnego zagrożenia - powiedziała Emer Cooke, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Leków. - Świadectwem wysiłków i zaangażowania wszystkich zaangażowanych jest to, że otrzymaliśmy drugie pozytywne zalecenie dotyczące szczepień zaledwie rok od ogłoszenia pandemii przez WHO – dodał.

Oprócz tego Cooke podkreślił, że agencja będzie „ściśle monitorować dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, aby zapewnić stałą ochronę obywateli UE. ”

Jak działa szczepionka Moderny?

Szczepionkę tej firmy także podaje się w dwóch dawkach – podobnie jak tą firm Pfizer i BioNTech, w odstępie 28 dni.

Najczęstsze działania niepożądane to ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, a także zmęczenie. Badania wykazywały, że ustępowały one w ciągu kilku dni od podania szczepionki.

Szczepionka firmy Moderna przez długi czas zachowuje stabilność w temperaturze minus 20 st. C, a po rozmrożeniu utrzymuje stabilność w temperaturze od 2 do 8 st. C do 30 dni. Natomiast szczepionka firm Pfizer-BioNTech musi być przechowywana w temperaturze minus 70 st. C, co ogranicza możliwość jej rozprowadzania.