Kolejna runda negocjacji z Czechami w sprawie Turowa. Uda się wypracować wyczekiwany kompromis?

To mogą być bardzo ważne dni dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa udaje się w piątek do Pragi, gdzie wznowione mają zostać rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów. Spotkanie zapowiedział na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow premier Czech Andrej Babisz.

Rządowi Mateusza Morawieckiego zależy na dogadaniu się z naszym południowym sąsiadem jeszcze przed 9 listopada, bo wtedy ma ruszyć rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kluczowy cel Polski jest prosty, choć na jego realizację zostało mało czasu: Czechy muszą wycofać skargę złożona do TSUE.

„Mam nadzieję, że piątkowe spotkanie z Ministrem Brabcem pozwoli nie tylko wrócić do rozmów, ale doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu. Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa instytucji UE we wzajemnych relacjach” – napisała we wtorek na Twitterze minister Moskwa.