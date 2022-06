Kolejna polska milionerka. Iga Świątek niczym Robert Lewandowski… Marzenia o domowym jedzeniu i pływaniu łódką

W ramach trzyletniego programu, PZU będzie wspierał finansowo szkolne i inne amatorskie kluby i drużyny sportowe, szczególnie w mniejszych ośrodkach w ramach wyrównywania szans. Odpowiedzialny społecznie biznes i aktywny udział w budowaniu wspólnoty na poziomie ogólnopolskim i lokalnym to integralna część działalności największego polskiego ubezpieczyciela.

Podczas konferencji prasowej w Lublinie, wspomniała m.in. o swoim dzieciństwie. - Nie miałam jak większość sportowców, że wyobrażałam siebie na szczycie z trofeami – wyjaśniła. - Żyłam z dnia na dzień, tym, że mogę czerpać radość z gry w tenisie, wygrywać. Trudno było mi uwierzyć, że mogę być jedną z osób, które osiągną taki sukces. Miałam ogromne szczęście. Ostatnie sezony pokazały mi, że "Sky is the limit", nie ma dla mnie żadnych ograniczeń.

Sukces sportowy Igi Świątek oznacza korzyści dla jej sponsorów i partnerów. PZU rozpoczęło współpracę z naszą tenisistką pod koniec stycznia 2021 roku. I jak wyliczał Sponsoring Insight, po zaledwie dwóch miesiącach współpraca wypracowała dla spółki 14 miliona złotych ekwiwalentu reklamowego. Natomiast po roku były to już 42 miliony złotych zł. Jest to wskaźnik pokazujący, jaką kwotę należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. A sama Świątek wychodzi na kort w stroju z widocznym logo PZU.