Kolejki NFZ do urologa w woj. mazowieckim. Stan na 11.07.2022

Kolejka NFZ do danego specjalisty może być długa. Zobacz, jakie terminy na wizytę na NFZ są dostępne do określonego lekarza specjalisty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie mazowieckim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 11.07.2022) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie mazowieckim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie mazowieckim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie mazowieckim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie mazowieckim. UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.* UROLOG w woj. mazowieckim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Med-Park'' (Nzoz Przychodnia Lekarska "Med-Park") Adres: Reymonta 8, Mława

Najbliższy termin możliwej wizyty: 8.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 23 654 96 30 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rad-Med" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych (Poradnia Urologiczna) Adres: Siedlecka 20A, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 1

Telefon: +48 83 357 23 40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Słoneczna 1, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 83 357 32 31

Centrum Medyczne Gajda-Med (Poradnia Urologiczna Filia W Młynarzach) Adres: Ostrołęcka 7A, Młynarze

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 602 714 311 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście (Poradnia Urologiczna Chmielna) Adres: Chmielna 14, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 25

Telefon: +48 22 299 20 18

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Adolfa Pawińskiego 2, Warszawa ochota

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 132

Telefon: +48 22 257 04 15 Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Sp Zoz (Gabinet Urologiczny) Adres: Koszykowa 78, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 7.07.2022)

(dane z dnia 7.07.2022) Liczba osób w kolejce: 137

Telefon: +48 459 595 071

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Dla Pracowników Wojska Spzoz W Warszawie (Poradnia Urologiczna) Adres: Nowowiejska 31, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 26

Telefon: +48 22 526 44 44 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Płońsku (Przychodnia-Poradnia Urologiczna) Adres: Henryka Sienkiewicza 7, Płońsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 55

Telefon: +48 236613400391

Lux Med Onkologia Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Św. Wincentego 103, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.07.2022 (dane z dnia 7.07.2022)

(dane z dnia 7.07.2022) Liczba osób w kolejce: 36

Telefon: +48 2232698009393

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica Poradnia Urologiczna) Adres: Berezynska 39, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 13

Telefon: +48 22 616 22 15 Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim (Poradnia Urologiczna) Adres: Paderewskiego 7, Nowy dwór mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 18

Telefon: +48 22 775 26 94

Nzoz Neuromedyka Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Okrzei 51C, Żyrardów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 7

Telefon: +48 46 855 84 84 Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Górczewska 89, Warszawa wola

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 238

Telefon: +48 22321121114 Pzu Zdrowie S.A., Pzu Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic W Radomiu (Poradnia Urologiczna) Adres: Graniczna 24, Radom

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 10

Telefon: +48 48 386 90 60

Pols-Med (Poradnia Urologiczna Pols-Med) Adres: Piotra Skargi 23/29, Pułtusk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 23 692 13 70 Adriana Maria Fułek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Asmed" (Poradnia Urologiczna) Adres: Dobrzyńska 23, Mochowo

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.07.2022 (dane z dnia 8.07.2022)

(dane z dnia 8.07.2022) Liczba osób w kolejce: 87

Telefon: +48 24 276 32 91

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Restrukturyzacji (Poradnia Urologiczna) Adres: Batorego 44, Otwock

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.07.2022 (dane z dnia 7.07.2022)

(dane z dnia 7.07.2022) Liczba osób w kolejce: 54

Telefon: +48 22 778 26 00 Przychodnia Na Bielanach - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Gabinet Lekarski Poradnia Urologiczna) Adres: Kasprowicza 62, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.07.2022 (dane z dnia 7.07.2022)

(dane z dnia 7.07.2022) Liczba osób w kolejce: 16

Telefon: +48 22 865 80 40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tarczynie (Poradnia Urologiczna) Adres: Warszawska 42, Tarczyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.07.2022 (dane z dnia 7.07.2022)

(dane z dnia 7.07.2022) Liczba osób w kolejce: 8

Telefon: 22 727 70 63 lub 22 727 70 87

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), art.15 pkt. 4 dot. art.7 b pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

