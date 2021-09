Kolejki NFZ do ortopedy w woj. mazowieckim. Terminy aktualne na 2.09.2021

Piotr Zieliński przed Polska - Albania: Znam tych zawodników. To jest groźny zespół

- Robimy wszystko by na mecz z Anglią – była moja stuprocentowa gotowość. Albania? Jest to dobra reprezentacja i trzeba zagrać bardzo dobre spotkanie, by wygrać ten mecz. Znam ich zawodników. To jest groźny zespół – mówił Piotr Zieliński przed starciem eliminacji do mistrzostw świata.