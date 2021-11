Kolejki, droższe samochody, brak wyprzedaży. Oto najważniejsze konsekwencje problemów branży motoryzacyjnej. "Może być jeszcze gorzej"

Od 8 listopada nowe dowody osobiste. Co się w nich zmieni?

Ekspert wyjaśnia, że samochód składa się średnio z 8-10 tysięcy różnych elementów i brak choćby jednej z nich powoduje, że auto nie może wyjechać z fabryki. Te kłopoty i coraz większe straty finansowe nie pozostają bez wpływu na polskich kierowców zainteresowanych zakupem czterech kółek- wyjaśnia.

- Kolejki, droższe samochody, brak wyprzedaży- to najważniejsze konsekwencje, które już wielu klientów odczuwa, a może być jeszcze gorzej- dodaje.

Opala wskazuje, że z wydłużonym czasem oczekiwania na nowe cztery kółka mamy do czynienia już od stycznia i przypomina, że jeszcze rok temu mogliśmy dostać nowe auto od ręki, jeśli akurat interesujący nas model w odpowiedniej konfiguracji stał na placu przy salonie dilerskim. - Dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe. Na realizację zamówień czeka się nawet od sześciu do dziewięciu miesięcy, a im bardziej luksusowy samochód tym dłuższy okres oczekiwania. W przypadku niektórych modeli w kolejce poczekamy nawet rok- prognozuje.