Kołecki i Dołęga medale wreszcie dostali, na nagrody (nie) czekają

Dziewięć lat temu Kołecki w kategorii 94 kg zajął drugie miejsce. Wygrał Kazach Ilja Iljin. Dopiero w listopadzie rok temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdyskwalifikował go, bo w próbce krwi wykryto niedozwolone środki (można je badać do 10 lat od zawodów). - Nie byłem zaskoczony, gdy oszustwo wyszło na jaw. Zdawałem sobie sprawę, w jaki sposób przygotowuje się sportowców w krajach byłego ZSRR. Można wtedy było walczyć z nimi własnymi siłami albo wcale - stwierdził Kołecki tuż po tym, jak w we wtorek w Centrum Olimpijskim odebrał złoty krążek.

- Zdążyłem się oswoić z myślą, że go dostanę. Procedura trwała ponad rok. To złoto jest spełnieniem marzeń. I nie żałuję, że stało się to w Warszawie, a nie w Pekinie. Medal wręczyła mi pani Irena Szewińska, legenda polskiego sportu. Przy tym byli też inni wybitnymi sportowcy, których podziwiam albo są mi bliscy - stwierdził Kołecki.