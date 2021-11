"Kochany Święty Mikołaju...". Spełniają małe marzenia Babć i Dziadziusiów z DPS

Listy do Mikołaja od Babć i Dziadziusiów z Domów Pomocy Społecznej to akcja organizowana przez Fundację Mama w Mieście Kielce, kieruje nią Katarzyna Dziedzic. W ubiegłym roku dzięki tej inicjatywie dostarczono ponad 100 świątecznych prezentów dla mieszkańców DPS.

Spełnianie "małych marzeń"

Seniorzy piszą listy do Świętego Mikołaja z prośbą o drobne prezenty, a osoby chętne do pomocy zgłaszają się, aby sfinansować taką paczkę i spełnić ich małe marzenia.

"Szukamy pomocników Świętego Mikołaja" - zachęcają organizatorzy.

"Wybieracie list, piszecie pod konkretnym zdjęciem, że jesteście chętni, kupujecie prezent (to co w liście i wszystko, co macie ochotę więcej) i pakujecie go w papier świąteczny. Mile widziana kartka świąteczna z życzeniami dla autora listu. Na zewnątrz przypnijcie kopię listu do Mikołaja, musimy zlokalizować, dla kogo jest paczka" - czytamy w instrukcji.