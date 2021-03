„Kochajcie mnie, mamo i tato”. W Warszawie i Poznaniu zawisną billboardy wspierające nastolatków LGBT

„Cały kraj został zalany plakatami z antyaborcyjnym przesłaniem. Kolejna odsłona to hasło udające, że napisało je dziecko: „kochajcie się, mamo i tato” .Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności rodzice kochali swoje dziecko. Niestety – coś, co powinno być oczywiste, w przypadku dzieci LGBT+ wcale nie jest normą” – możemy przeczytać na stronie internetowej akcji zorganizowanej przez Miłość nie Wyklucza oraz Grupę Stonewall.

Organizacje wyszły naprzeciw antyaborcyjnej fali plakatów, które w ciągu ostatnich miesięcy zalały Polskę i ruszyły ze swoją akcją, która ma nieść wsparcie dla nastolatków LGBT+. Jednocześnie ruszyła zbiórka , która pomoże umieścić te plakaty w innych polskich miastach.