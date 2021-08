Kobiety chcą używania żeńskich nazw stanowisk na równi z męskimi. "W opinii kobiet feminatywy powinny być uwzględniane przez pracodawców"

Skwarska zwraca uwagę, że respondentki nie tylko popierają wprowadzanie do życia zawodowego feminatywów, ale także starają się wykorzystywać te formy językowe w zawodowej codzienności, stosując je do opisu stanowisk innych pań. - Co czwarta badana kobieta deklaruje, że zawsze używa żeńskich nazw stanowisk, a ponad połowa robi to często. Zaledwie niewielki odsetek respondentek deklaruje, że nigdy nie stosuje feminatywów w życiu codziennym- wyjaśnia.