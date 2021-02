Kobieta wjechała samochodem na pocztę w Białymstoku. "Pomyliła gaz z hamulcem" NG

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Białymstoku. Kobieta wsiadła do samochodu, uruchomiła samochód i następnie wjechała do lokalu, w którym mieści się Poczta Polska. Nikomu nic się nie stało. - informuje Onet.pl