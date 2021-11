Kobieta na krańcu świata, czyli Martyna Wojciechowska. Jakimi zdjęciami zachwyci nas tym razem? Newsroom 360

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu "Kobieta na krańcu świata" oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda. 27.11.2021 na profilu pojawił się post: "GDYBYM MIAŁA ZNOWU BYĆ DZIECKIEM, TO WOLAŁABYM UMRZEĆ.Nikt mnie nie akceptował, nikt nie chciał się ze mną zadawać, nie miałam wsparcia, nie zaznałam miłości.Szarpali mnie, ciągnęli mnie za włosy, rozbierali, gwałcili.Wiele razy próbowałam ze sobą skończyć. Myślałam, że PO ŚMIERCI NIKT NIE BĘDZIE MNIE JUŻ DYSKRYMINOWAĆ. W krainie umarłych nie jest ważne czy jestem kobietą, mężczyzną czy osobą interpłciową…To słowa DARLAN RUKIH, która urodziła się jako osoba interpłciowa, czyli z narządami płciowymi dziewczynki i chłopca. Po porodzie jej mama była przerażona. Ukrywała, że dziecko nie urodziło się „normalne”, bo mogłoby zostać zabite przez mieszkańców wioski. Lokalna ludność wierzy, że takie „inne” dzieci sprowadzają klątwy i są odpowiedzialne za wszystkie złe wydarzenia w okolicy.W swojej Wspólnocie Darlan uczy szanowania i zrozumienia odmienności, a jej kazania wypełnione są nauką o tym, że trzeba AKCEPTOWAĆ LUDZI TAKIMI, JAKIMI SĄ.I otoczyć opieką wszystkich, którzy są wykluczeni. TO LEKCJA DLA NAS WSZYSTKICH🙏🏻KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA NIEDZIELA godz. 11:30🌈M.#kobietanakrancuswiata. "