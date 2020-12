Koalicja Polska przedstawiła nowe logo i nowy skład. „To symbol kierunku w którym zmierzamy”

– To dla nas bardzo ważny dzień, dla naszego środowiska politycznego i głęboko wierzymy, że to ważny dzień dla Polski. Koalicja Polska PSL-UED-konserwatyści. To nowa nazwa klubu, ale to też nowe przesłanie, to są środowiska, które dołączyły do nas w ostatnim czasie, środowiska pracodawców i przedsiębiorców. Wczoraj dołączyła partia regionalna Ślonzoki Razem - mówił na konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz.