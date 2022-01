Koalicja PiS i PSL? Ryszard Terlecki odpowiada: Politycy PSL-u chętnie zajęliby intratne stanowiska

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany był w Polskim Radiu 24 o możliwość koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym.

- Politycy PSL-u zapewniają, że o żadnej koalicji z PiS-em nie ma mowy, chyba że dopiero po wyborach – odpowiedział Terlecki.

Polityk ocenił, że „PSL nie ma poglądów, tylko interesy”. - Politycy PSL-u chętnie zajęliby intratne stanowiska. Ponieważ się na to nie zanosi w tej, to mówią o ewentualnej koalicji w przyszłej kadencji – mówił.

Zaznaczył, że jest to bardzo odległe i hipotetyczne, ponieważ do wyborów parlamentarnych zostały dwa lata.

Co z Pegasusem?

Wicemarszałek pytany był także o sytuację wokół Pegasusa i możliwości powołania komisji śledczej w tej sprawie.

- To jest jeden z tych takich opozycyjnych teatrzyków, które się odgrywa w Sejmie w różnych sprawach, jak tylko się pojawia jakiś pretekst do tego, żeby grzmieć z trybuny sejmowej, to się ten pretekst wykorzystuje - ocenił.

Podkreślił, że Pegasus jest "normalnym, choć podobno bardzo skutecznym, systemem działań operacyjnych". - Bardzo dobrze, że Polska go posiada, natomiast no trzeba pamiętać, że wszelkie takie działania, które przy pomocy tego czy innego systemu są podejmowane, muszą być, musi być na to wcześniej zgoda sądu - dodał.