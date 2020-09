Koalicja PiS i PSL? Kaczyński: Rozmawialiśmy z Kosiniakiem-Kamyszem. Bejda: To fake news

Lider Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”, która w całości ukaże się poniedziałek, powiedział, że przedstawiciele PiS rozmawiali z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i „rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat”. - Ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić – stwierdził lider partii rządzącej.

Opóźnia się zapodawana od dawna rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. Z doniesień medialnych wynika, że sprawa nie jest prosta, gdyż w szeregach Zjednoczonej Prawicy nie ma zgodności, co do formy przyszłej współpracy pomiędzy PiS, a koalicjantami partii rządzącej – Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina.

Bejda: To fake newsy w charakterze straszaka

Do słów Jarosława Kaczyńskiego odniósł się na antenie TVP Info poseł PSL Paweł Bejda, który zaprzecza, że doszło do spotkania liderów obu partii. – Rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i nie było żadnych rozmów. Dla mnie to są fake newsy w charakterze straszaka dla pana Gowina i Ziobry, którzy negocjują stołki rządowe i dlatego prezes Kaczyński używa PSL jako straszaka – mówił.