Koalicja Obywatelska żąda jasnej deklaracji od Jarosława Gowina ws. PiS. Budka: Potrzeba męskich decyzji

ROZMOWA Zbigniew Girzyński: Na czele rządu może stanąć Jarosław Kaczyński

Myślę, że Zjednoczona Prawica dotrwa do końca kadencji. W jakimś ekstremalnym przypadku, a taki też należy brać pod uwagę, bo polityka często wymaga podejmowania ryzykownych decyzji, zawsze pozostaje do wykorzystania jeszcze jedna opcja: rząd, na czele którego stoi Jarosław Kaczyński. Wtedy spory, na jakiś czas przynajmniej, na pewno by się wyciszyły- mówi Zbigniew Girzyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości