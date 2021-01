Koalicja Obywatelska z Lewicą, a PSL z Hołownią? Polacy chcą zjednoczenia opozycji. [NAJNOWSZY SONDAŻ]

- Trzeba jak najszybciej w Polsce zbudować porozumienie wszystkich sił politycznych, które będzie pokazywało zarówno Polakom, ale też światu i Amerykanom, i całej Europie, że te sezonowe problemy - bo sądzę, że to są sezonowe problemy - w Polsce się niedługo zakończą i że wrócimy do rodziny państw rzeczywiście demokratycznych - powiedział Donald Tusk w TVN24.

Start we wspólnych blokach w 2023 roku byłby już trzecim zjednoczeniem opozycji w ostatnich latach, przed wyborami. Zaczęło się od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, kiedy opozycja w większości wystartowała jako Koalicja Europejska. Tamte wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło 45,38 proc. głosów. Na KE zagłosowało z kolei 38,47 proc. Polaków.

W tym samym roku opozycja podpisała też tzw. pakt senacki, na mocy którego w większości okręgów partie opozycyjne nie wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Co prawda Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik w wyborach do Senatu, ale łącznie do opozycja wprowadziła więcej senatorów do Izby Wyższej.