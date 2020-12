Koalicja Obywatelska prezentuje „Księgę prawdy o Covid” i wypomina rządowi błędy w walce z pandemią

Parlamentarzyści opozycji zarzucają rządowi dezinformację na temat faktycznej sytuacji Polski w czasie pandemii koronawirusa i brak adekwatnych działań. Koalicja Obywatelska opublikowała „Księgę prawdy o Covid”, która – jak przekonują posłowie KO – zwiera informacje o błędach jakie popełnił rząd w walce z pandemią.

Poseł PO Cezary Tomczyk stwierdził, podczas konferencji prasowej w Sejmie, że „na naszych oczach upada dzisiaj gospodarka i system ochrony zdrowia, a jednocześnie premier Morawiecki zapewnia nas, że epidemia jest w odwrocie”. - Dlatego warto spojrzeć na liczby i dane – mówił.

Jak dodał, w tym celu przygotowano „Księgę prawdy o Covid”. - To jest właśnie księga prawdy, która została przygotowana przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, przy współudziale ekspertów. To jest księga, w której znajduje się opis wszystkich błędów systemowych, które były popełnione – mówił. Tomczyk: Europejskie agencje nie wierzą w dane przekazywane przez polski rząd Parlamentarzysta wskazał, że „od wczoraj Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przestało publikować dane, które pochodzą z Polski”. – To jest oficjalna mapa, która jest pokazywana w całej Europie. Jak państwo widzą, dzisiaj Polska jest zaznaczona kolorem szarym. Polska zaznaczona jest kolorem szarym dlatego, że europejskie agencje nie wierzą dzisiaj polskiemu rządowi. Nie wierzą w dane, które są przekazywane przez polski rząd – dodał.

Tomczyk: Oskarżamy rząd o to, że 12 tys. ludzi w październiku umarło, choć nie musiało – Najbardziej narażone jest dzisiaj południe Polski. Województwo podkarpackie, małopolskie, ale też świętokrzyskie. To tutaj mamy największy wzrost śmiertelności w Polsce. To są regiony, które kiedyś zaufały PiS-owi. To są regiony, które dzisiaj najbardziej dotknięte śmiertelnością, jeśli chodzi o pandemię i wszystko to, co poza pandemią się dzieje. Prawda jest taka, że dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że oskarżamy rząd o to, że te 12 tys. ludzi w październiku umarło, a nie musiało umrzeć – mówił Cezary Tomczyk.

Poseł Bartłomiej Sienkiewicz wyjaśnił, że prezentowany dokument, pokazuje tę w sposób systemowy - w jaki sposób rząd „przygotował nas” na drugą falę epidemii. Z kolei posłanka Izabela Leszczyna oświadczyła, że Koalicja Obywatelska od kwietnia rekomenduje, co należy zrobić ws. epidemii. - Pamiętacie, jak marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła: testy testy testy? Dziś Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie jeśli chodzi o poziom testowania – zwróciła się do dziennikarzy. – Jak obywatele mają wierzyć rządowi, który jednego dnia zabiera dodatki pielęgniarkom, ratownikom i lekarzom, mówiąc, że kilkanaście miliardów zrujnuje Polskę, zrujnuje finanse publiczne, a drugiego dnia ten sam rząd, ustami premiera Morawieckiego, mówi, że 100 mld zł, to pieniądze bez których Polska może się obejść – dodała.

Parlamentarzystka zwróciła się także do szefa rządu. - Premierze Morawiecki, pan i pana rząd pewnie się obejdą, ale my pytamy w imieniu tysięcy Polaków, którzy chorowali, chorują i w imieniu rodzin tych, którzy umarli, a nie musieli – mówiła. Dworczyk: Apeluję o niewykorzystywanie epidemii do tego, żeby realizować partykularne cele polityczne Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, podczas piątkowej konferencji poświęconej szczepieniom na koronawirusa, rozpoczął swoje wystąpienie od apelu do polityków opozycji, aby ci nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji na temat dostępności respiratorów w szpitalach. - Apeluję do wszystkich polityków o odpowiedzialność i o niewykorzystywanie epidemii do tego, żeby realizować partykularne cele polityczne. Dzisiaj w Polsce mamy ok. 18 tys. wolnych łóżek covidowych i ok. 1300 wolnych respiratorów – mówił.

Rząd obiecuje szybkie szczepionki na COVID-19