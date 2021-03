Koalicja Obywatelska powołuje zespół ds. wyjaśniania działalności prezesa PKN Orlen. „Prawda o Danielu Obajtku musi ujrzeć światło dzienne”

Posłowie KO składają zawiadomienie do prokuratury ws. zaniechań dot. Daniela Obajtka

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie do prokuratury doniesienia na działania śledczych w sprawie prezesa Orlenu Daniela Obajtka. - To jest przykład pokazujący głęboką patologię tej władzy. To przykład pokazujący mafijną strukturę tej władzy- mówił rzecznik PO.