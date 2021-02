Koalicja Obywatelska chce zmian w prawie dot. pedofilii. Jest projekt ustawy

W czwartek parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej już po raz trzeci próbowali dokonać poselskiej kontroli w komisji ds. pedofilii. Ponownie nie zostali jednak wpuszczeni na obrady.

Jak tłumaczyli, tym razem chcieli podjąć interwencję ws. 33-letniego poszkodowanego pana Tomasza, który w przeszłości był molestowany przez księdza W. Wcześniej poszkodowany sam zgłosił swoją sprawę do komisji, ale ta odpowiedziała, by ustalił miejsce pobytu duchownego, który miał go molestować.