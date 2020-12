Koalicja Obywatelska chce odwołania Rzecznika Praw Dziecka: Gdy trzeba ścigać pedofilów w sutannach, to państwo PiS nagle staje się ociężałe

W sobotę podczas uroczystości 29 rocznicy powstania Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk wypowiedział słowa, które spotkały się z ogromną krytyką. - To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – mówił, nawiązując do pedofilii obecnej w kościele.

Podczas uroczystości obecni byli politycy Zjednoczonej Prawicy – między innymi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także minister obrony Antoni Macierewicz oraz były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Pojawił się także Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak.

- Kiedy Polacy oczekują rozliczenia pedofilii w sutannach, ludzie PiS, w tym rzecznik praw dziecka, nie tylko nie reagują, ale klaszczą po tak skandalicznym wystąpieniu Rydzyka – powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Wnosimy o uzupełnienie porządku obrad najbliższej sesji Sejmu o wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka, który został złożony jeszcze we wrześniu - oświadczyła.