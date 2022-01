KO zorganizowała w Sejmie debatę o Pegasusie. Wrzosek: Nie widzę żadnego uzasadnienia objęcia mnie taką kontrolą

W piątek powołany przez Koalicję Obywatelską Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej debatował nad sprawą inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus.

- To jest taka "bomba atomowa" w pracy operacyjnej. Nie można jej stosować w sprawach kradzieży kur czy rowerów. Ustawy mówią bardzo precyzyjnie w sprawach jakich przestępstw można jej używać - z reguły są to najcięższe przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu czy porządkowi publicznemu, związanych z działalnością przestępczości zorganizowanej, przestępstw korupcyjnych. Nie ma tutaj dowolności – ocenił były szef CBŚ i CBA Paweł Wojtunik.

Stwierdził, że system nadzoru nad służbami w Polsce jest "skorumpowany zależnościami politycznymi".

Natomiast sędzia Piotr Gąsiarek, który także uczestniczył w posiedzeniu, przekazał, że sąd, który otrzymuje do rozpatrzenia wniosek o zgodę na zastosowanie kontroli operacyjnej, nie ma wiedzy, jakiego systemu zamierzają użyć służby. Sędzia dostaje do wglądu kilka informacji między innymi to, co ma być rejestrowane.