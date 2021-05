KO żąda dymisji premiera. Muller: Rząd działał zgodnie z przepisami prawa

– Dzisiaj okazuje się, że kontrolerzy NIK wskazują na to w sposób absolutnie pewny. Popełniono przestępstwo. Działania ówczesnej władzy były nielegalne. Wyrzucono w błoto pieniądze, które nigdy nie powinny być wydane. To są decyzje zarówno premiera Morawieckiego, jak i wicepremiera Sasina – oświadczył w czwartek lider PO Borys Budka.

Polityk dodał, że „nie ma znaczenia czy NIK boi się wskazać na nich bezpośrednio, nie ma znaczenia dzisiaj czy NIK będzie wskazywał na dyrektorów instytucji państwowych”. - Jedno jest pewne. Działalność polskiego rządu w tym zakresie była nielegalna. Wybory miały być nielegalne (...) Chcę jeszcze raz zadeklarować: każda osoba, która brała udział w wydaniu tych nielegalnych decyzji, wcześniej czy później stanie przed sądem. Niezależnie czy to premier, wicepremier czy dyrektorzy instytucji publicznych. Nigdy nie będzie zgody na to, by wyrzucać w błoto w sposób niezgodny z prawem pieniądze Polaków. Każdy, kto popełnił przestępstwo przy organizacji tzw. Kopertowych wyborów, do których finalnie nie doszło, będzie z tego rozliczony – stwierdził Budka.