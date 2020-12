KNF wpisała nowy podmiot na listę ostrzerzeń. Chodzi o platformę inwestycyjną Goldflame

Mikrofirmy radzą sobie bardzo dobrze w korona kryzysie. Rekordowe wpływy z podatku VAT od najmniejszych firm w listopadzie 2020

·W listopadzie mikrofirmy wystawiły faktury z największą wartością podatku VAT w tym roku. Większą nawet niż w styczniu czy lutym, czyli przed pandemią. VAT z faktur wystawionych w listopadzie powinien trafić do budżetu przed końcem roku, najpóźniej do 28. grudnia. Będzie to więc dla skarbu państwa „świąteczny” prezent od mikrofirm.