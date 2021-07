Kluby Gazety Polskiej demonstrują w obronie Trybunału Konstytucyjnego. "Konstytucja RP ważniejsza niż prawo UE" - mówią zebrani

W sobotę, 31 lipca 2021 r., w samo południe przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie zwolennicy i sympatycy Klubów Gazety Polskiej zebrali się pod hasłem "Stańmy po stronie Polski!"

"Stań po stronie Polski! W tej chwili toczy się decydujący bój o to, czy Polska będzie krajem niepodległym i demokratycznym, państwem suwerennym w swych decyzjach i stanowiącym o sobie czy może będą decydować urzędnicy z Berlina i Brukseli? Wszyscy, którym dobro Polski leży na sercu, stawmy się w samo południe 31 lipca w Warszawie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w al. Szucha. Wyślij tego SMS do rodziny, krewnych i znajomych - STAŃ PO STRONIE POLSKI! 31.07 godz. 12 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie" - taką wiadomość SMS docierała do zapisanych na wiadomości od Klubów „Gazety Polskiej”.