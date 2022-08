Klubowe Mistrzostwa Świata. Real Madryt lepszy od Kashimy. Wielki mecz i trzy bramki Garetha Bale'a

Zawodzący często w La Liga Walijczyk znów udowodnił, że nakręcają go mecze o wielką stawkę. W środę zapewnił Królewskim zwycięstwo i występ w finale. Dwie asysty zaliczył w tym spotkaniu Marcelo, a jedyną złą wiadomością dla madryckich kibiców jest kontuzja Marco Asensio, który po niecałym kwadransie od wejścia, musiał opuścić boisko.

W finale rywalem Realu będzie nieoczekiwanie arabskie Al Ain FC, które pokonało we wtorek po rzutach karnych argentyńskie River Plate. - Ten turniej to nagroda za sukcesy z ostatniego sezonu. Fantastyczne doświadczenie, a przy okazji możemy potwierdzić, że jesteśmy najlepsi na świecie. Z Klubowych Mistrzostw Świata mamy wiele dobrych wspomnień. Ale to bardzo krótkie rozgrywki, w których nie ma żadnego marginesu błędu. Chcemy wrócić do Madrytu z trofeum - zapowiadał przed turniejem obrońca i kapitan Królewskich Sergio Ramos.