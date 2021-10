Klub parlamentarny PiS zasili kolejny poseł. Bielan zdradził nazwisko

W tym tygodniu, najprawdopodobniej w środę, prezydent Andrzej Duda dokona zmian w rządzie. Ministrem sportu zostanie Kamil Bortniczuk, a jego zastępcą poseł Łukasz Mejza. Bortniczuk po odejściu z Porozumienia Jarosława Gowina dołączył do Partii Republikańskiej. Łukasz Mejza to poseł niezrzeszony, ale – jak ujawnił w TVN24 Adam Bielan – wkrótce dołączy on do jego partii, a tym samym zasili klub parlamentarny PiS.

Ponadto Bielan podkreślił, że Partia Republikańska stała się jednym z członków Zjednoczonej Prawicy.

– Wynegocjowaliśmy taką umowę. W odpowiednim momencie poinformujemy opinię publiczną, razem z naszymi partnerami z PiS. Będzie to dokument poufny, natomiast – oczywiście – o głównych założeniach tej umowy będziemy mówić. Tak się już przyjęło w polskiej polityce, że z reguły tych umów się nie ujawnia. (...) Oczywiście wszystkie główne założenia tej umowy będą jawne. Nie będziemy ich ukrywać – powiedział europoseł PiS.