Kłótnia w Sejmie. Premier Morawiecki: Donald Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2

Po konferencji prasowej ws. luzowania koronawirusowych obostrzeń w Polsce, dziennikarze pytali premiera Mateusza Morawieckiego o sytuację wokół działań Rosji ws. Ukrainy.

Jak poinformował szef rządu, przedstawiony wstępnie przez Unię Europejską pakiet sankcji był naprawdę bardzo łagodny, jednak dzięki presji Polski udało się je wzmocnić.

- Pamiętamy, co stało się po ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku, wtedy ten pakiet był tak łagodny, że Rosja nic sobie z niego nie robiła, nie odniósł on skutku. Warto przypomnieć, że przewodniczącym Rady Europejskiej wkrótce po inwazji na Krym w 2014 był Donald Tusk. Warto zapytać, czy zrobił coś, żeby te sankcje były bardziej dolegliwe. Oczywiście nic nie zrobił - mówił premier.

- Nasza presja odniosła skutek. Dziś widzimy, że propozycje sankcji są inne, dużo dalej idące. Ten pakiet sankcji powinien być mocny, tak mocny, aby był skuteczny przede wszystkim w powstrzymaniu dalszej agresji Rosji. Jeżeli pakiet jest łagodny, to naszym zdaniem jest to tylko zachęta do bardziej agresywnych działań - podkreślił.