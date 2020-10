KLM Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze zainaugurowały nową trasę: Amsterdam-Poznań-Amsterdam

Tym razem nie było salutu wodnego i oficjalnej uroczystości. Inauguracja nowej trasy Amsterdam-Poznań-Amsterdam przez KLM Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze była skromna z powodu pandemii.

Poznań to piąte miasto w Polsce – po Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu - skąd KLM oferuje loty do Amsterdamu, a stamtąd w świat. Początkowo loty będą odbywały się do 5 razy w tygodniu. Dzięki temu mieszkańcy Poznania i całej Wielkopolski będą mogli nie tylko odwiedzić Amsterdam, ale zyskają dostęp do globalnej siatki lotów holenderskiego przewoźnika przez lotnisko Amsterdam-Schiphol.

-Bardzo się cieszę, że pomimo obecnych okoliczności, możemy zainaugurować nowe połączenie z Polski. Poznań został włączony do globalnej siatki KLM. To dowodzi pewności i zaufania, jakie KLM pokłada w polskim rynku. Personel KLM, zarówno na ziemi, jak i na pokładzie, jest zaangażowany w zapewnienie naszym pasażerom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.