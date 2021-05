Klienci wracają do galerii handlowych. "Przyzwyczailiśmy się do obcowania z koronawirusem"

Wakacje 2021. W tym roku będzie królowało… last minute, a nawet last second. Gdzie pojedziemy? Ile wydamy?

Po wielu miesiącach zamknięcia, w końcu pojawia się wizja wyjazdu na upragniony wakacyjny urlop. - W tegoroczne wakacje Polacy wybiorą się na urlop w większym stopniu, niż w roku ubiegłym tłumaczy w rozmowie z nami ekspert. Jak się okazuje, Polacy są jedną z pięciu europejskich nacji, które szybko chcą powrócić do podróżowania. - Jednak zasadniczym zjawiskiem, które nastąpiło w porównaniu z rokiem 2018 i 2019, to powrót do last minute, a nawet można powiedzieć, że do last second- dodaje drugi ekspert.