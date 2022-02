"Klan". Andrzej Strzelecki dziś świętowałby 70. urodziny. Wybitny aktor, nauczyciel akademicki, reżyser, miłośnik gry w golfa...

Choć w pamięci widzów zapadł jako przesympatyczny doktor Koziełło w serialu "Klan", Andrzej Strzelecki zagrał w wielu produkcjach. To on wcielił się w ojca Nel w "W pustyni i w puszczy". Pojawił się także w "Niani", "Barwach szczęścia" i "Na dobre i na złe". W 2011 roku zagrał Wincentego Witosa w "1920 Bitwa Warszawska".

W aktorstwie najfajniejsze jest to, że człowiek może przez chwilę żyć jakimś innym życiem. Ja jestem w sytuacji w tej chwili takiej, gdzie przestaję być sobą i nie mam na to wpływu. Ten czynnik zewnętrzny to jest choroba, która mnie dorwała - powiedział w wywiadzie dla TVP.