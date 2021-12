„Kłamstwo i dezinformacja”. Dworczyk odpowiada posłom opozycji

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej udali się w czwartek w ramach interwencji poselskiej do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Celem ich wizyty było uzyskanie informacji na temat dostępności leków niezbędnych w leczeniu pacjentów covidowych. Michał Szczerba i Dariusz Joński przekonywali później, że magazyny RARS są puste. Wskazywali też, że w szpitalach brakuje takich leków jak remdesivir i tocilizumab, wykorzystywanych w leczeniu pacjentów z koronawirusa.

Do tez głoszonych przez posłów KO odniósł się za pośrednictwem Twittera Michał Dworczyk. „Kłamstwo i dezinformacja” – napisał szef KPRM, wskazując że tylko od początku listopada RARS przekazała do szpitali ponad 2 mln dawek różnych leków, które pozwoliły na przeprowadzenie ok. 50.000 kuracji. „Agencja nie magazynuje leków, a dostawy natychmiast dystrybuuje do szpitali” – podkreślił.

Dworczyk zwrócił ponadto uwagę, że wszystkie państwa otrzymują od producentów mniej aniżeli wynika to z ich realnych potrzeb. „Bez względu na to RARS i Ministerstwo Zdrowia pozyskują dostępne leki wieloma kanałami i stale przekazują je do szpitali. W najbliższym czasie do Polski szpitali trafią 3 zupełnie nowe preparaty” – dodał.