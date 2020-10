Kirgistan: Protesty po wyborach parlamentarnych. Opozycja ogłasza przejęcie władzy

Pracownicy z Ukrainy wracają do Polski. W obawie o własne bezpieczeństwo unikają jednak pracy w czerwonych i żółtych strefach

Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pracownicy z Ukrainy wracają do Polski. W głównej mierze do pracy przyjeżdżają osoby młode, przed 35. rokiem życia i ze średnim wykształceniem. Kandydatów do pracy odstraszają jednak czerwone i żółte strefy wprowadzone w związku z pandemią. W tych regionach jest nawet 11-krotnie mniej chętnych do pracy.