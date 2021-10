Kindle na Black Friday 2021. Praktyczny czytnik e-booków w atrakcyjnych cenach

Kindle to elektroniczny czytnik e-booków. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych książek. W jednym miejscu możemy zgromadzić bardzo wiele tytułów, ponieważ jedna książka zajmuje niewiele miejsca w pamięci. Jedną z wielu zalet Kindle jest to, że posiada technologię elektronicznego papieru, dzięki czemu oczy nie męczą się podczas czytania tekstu na czytniku.

Czytnik Kindle występuje w dwóch opcjach:

z reklamami

bez reklam

Różnica poleca na tym, że Kindle z reklamami kosztuje mniej, niż czytnik e-booków bez reklam. Jest to na pewno duża oszczędność na produkcie. Reklamy pojawiają się najczęściej na wyświetlaczu w czasie uśpienia oraz na dole ekranu, kiedy jest on użytkowany. Treści reklamowe nie przeszkadzają w czytaniu i nie przerywają go. Dlatego warto zastanowić się nad taką opcją czytnika Kindle.

Czy warto kupić czytnik Kindle na Black Friday 2021? Jest to z pewnością świetny produkt dla osób, które lubią czytać książki, gazety czy czasopisma. Kindle zajmuje mniej miejsca podczas podróży, może posiadać podświetlenie ekranu oraz oczy nie męczą się tak bardzo podczas czytania z czytnika. Jest to także pomocna opcja podczas nauki języków obcych oraz czytania lektur szkolnych. Ponadto e-booki są aktualnie łatwo dostępne i można je znaleźć w wielu sklepach internetowych. Czytnik Kindle to także doskonały pomysł na prezent dla bliskiej osoby, która uwielbia czytać książki, a nie chce zbierać kolejnych tytułów na półkach w domu.