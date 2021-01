Kim może zostać absolwent prawa, politologii lub farmacji

Zdaniem kolejnego eksperta, który wypowiedział się dla AZiR – Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica – bardzo dobrym wyborem studiów mogą być politologia i nauki polityczne. Warunkiem jest jednak posiadanie pomysłu na wykorzystanie w późniejszym życiu zawodowym wiedzy zdobytej w ich trakcie. – Trzeba się potem w życiu rozwijać, bo raczej mało kto będzie miał taki komfort, jaki mieli nasi rodzice, że w jednym zawodzie przepracuje całe życie. To jest też kwestia dobudowywania sobie do tego innych kompetencji, także na poziomie np. drugiego kierunku studiów, studiów podyplomowych lub doktoratu, jeśli ktoś ma takie ambicje – mówi Piekarz.

Jak podkreśla Andrzej Szumowski, jeżeli będziemy starali się lepiej zrozumieć nie tylko zależności funkcjonujące w gospodarce, ale i otaczający nas świat, mamy szansę, aby w przyszłości umieć zarządzać i przy odrobinie szczęście nawet stanąć na czele firmy, korporacji, agencji rządowej czy ministerstwa. – To nie jest łatwy kawałek chleba, mówię to z własnego doświadczenia, natomiast daje satysfakcję, bo nie ma nic piękniejszego od poczucia odpowiedzialności za innych – wyjaśnia. Według niego, warto rozważyć studia prawnicze, ponieważ prawo towarzyszy nam w każdej dziedzinie naszego życia, a jego znajomość przydaje się zawsze i wszędzie. – Prawo znakomicie rozszerza horyzonty. Powoduje, że rozumiemy życie nas otaczające – zależności, jakie powstają w relacjach międzyludzkich, między firmami, między państwami – uważa wiceprezes zarządu Wyborowa Pernod Ricard i prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, który sam jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Czym warto kierować się przy wyborze studiów? O tym więcej w wypowiedzi Andrzeja Szumowskiego dla AZiR:

– Politologia przygotowuje do bardzo szerokiego spektrum zawodów. To bardzo dobra, bo szeroka, podstawa – uważa wiceprezes Instytutu Staszica, który jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak podkreśla, absolwent politologii może pochwalić się nie tylko rozległą wiedzą z dziedziny nauk społecznych, ale także m.in. dobrym backgroundem prawnym. Kierunek ten ułatwia również rozwijanie takich umiejętności, jak pisanie, komunikowanie czy znajomość działania mediów. Według Piekarza, studia politologiczne są właściwym wyborem, jeżeli zamierzamy wiązać naszą przyszłość z komunikacją i PR-em lub rozważamy pracę w świecie polityki. Jaka kariera może czekać absolwenta politologii? Kiedy warto rozpocząć pracę?

O tym więcej w wypowiedzi Dawida Piekarza dla AZiR:

– Studia farmaceutyczne są dla osób, które mają umysły analityczne, umysły ścisłe i lubią chemię, biologię, a także kontakt z innymi ludźmi – mówi zaś o studiach farmaceutycznych Mariusz Kisiel, farmaceuta i prezes Związku Aptek Franczyzowych. Jak podkreśla, absolwenci farmacji mają wiele możliwości zawodowych, które nie ograniczają się jedynie do pracy w aptece, ale obejmują również np. pracę w przemyśle farmaceutycznym. – Po 5-letnim stażu pracy każdy farmaceuta może zostać kierownikiem apteki, to naturalna droga rozwoju. Niektórzy myślą, że to jest już koniec rozwoju zawodowego, co nie jest prawdą, bo każdy farmaceuta może też zostać właścicielem apteki – zaznacza Mariusz Kisiel. Przypomina, że – zgodnie z ustawą „Apteka dla aptekarza” – właścicielem apteki może zostać obecnie wyłącznie farmaceuta.