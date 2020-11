Kim jest Kamala Harris? Będzie pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA

Rodzicami Kamali Harris są imigranci. Matka, lekarka i biolożka Shyamala Gopalan Harris pochodzi z Indii, zaś ojciec Donald Harris, profesor ekonomii, jest Jamajczykiem. Imię Kamala w sanskrycie oznacza lotos, zaś jej drugie imię Devi jest związane z boginią Dewi - najważniejszą żeńską postacią w panteonie bóstw hinduistycznych. W wywiadach podkreśla, że została przesiąknięta kulturą obojga rodziców, gdy dorastała, uczęszczała zarówno do kościoła Czarnych Baptystów (odłam protestantyzmu), jak i do świątyni hinduistycznej. Ale mówi o sobie: „jestem po prostu dumną Amerykanką”.

Szklany sufit w Białym Domu może popękać już niedługo. Kamala Harris jest trzecią kobietą w historii USA wyznaczoną na kandydatkę na urząd wiceprezydenta. Przed nią były tylko Geraldine Ferraro w 1984 i Sarah Palin w 2008. Ale to Harris ma realne szanse, by funkcję wiceprezydenta faktycznie objąć. Przy okazji byłaby pierwszą osobą o innym niż biały kolor skóry osobą na tym stanowisku.

Jej rodzice poznali się na Berkeley podczas marszów w obronie praw obywatelskich. Kamala i jej siotra Maya uczestniczyły w takich marszach przez całe dzieciństwo. Kiedy miała siedem lat, jej rodzice się rozwiedli, a Kamala wraz z Mayą zostały z matką. „Moja mama bardzo dobrze rozumiała, że jej nowa ojczyzna będzie postrzegać Mayę i mnie jako czarnoskóre dziewczyny. Była zdeterminowana, abyśmy wyrosły na pewne siebie, dumne kobiety”- pisze Harris w swojej autobiografii z 2019 roku zatytułowanej „The Truths We Hold” („Prawda, którą niesiemy”).

Kamala Harris wiele rzeczy robiła jako pierwsza w historii USA. W 2016 r. została wybrana senatorką stanu Kalifornia z ramienia Partii Demokratycznej. Tak zaczęła się jej wielka polityczna kariera. W Senacie pracowała m.in. w Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych, Komisji Specjalnej ds. Wywiadu, Komisji Sądownictwa i Komisji Budżetowej. 21 stycznia 2019, w dniu Martina Luthera Kinga w programie telewizyjnym Good Morning America telewizji ABC News ogłosiła rozpoczęcie swojej kampanii wyborczej. Początkowo miała bardzo dobre sondaże, ale jej notowania zaczęły spadać w lipcu, gdy wyszło na jaw, że nie jest dość wyrazista i wykonuje działania sprzeczne z poglądami. Już jako Prokurator Generalny Kalifornii broniła prawa do orzekania kary śmierci w tym stanie, choć jest jej przeciwniczką.

W 2011 r. została Prokuratorem Generalnym stanu Kalifornia i pełniła tę funkcję do 2016 r. Była pierwszą kobietą i pierwszą osobą o innym pochodzeniu etnicznym na tym stanowisku.

Okazało się też, że ma broń, choć nawołuje do wprowadzenia zakazu jej posiadania. Tłumaczyła, że to dla „osobistego bezpieczeństwa”, ale dodała, że jest za ograniczeniami dotyczącymi przede wszystkim broni szturmowej (karabinów maszynowych). - To nie jest tak, że albo jesteś za drugą poprawką, albo chcesz odebrać wszystkim broń - mówiła.

3 grudnia 2019 r. zakończyła swoją kampanię - decyzję tłumaczyła brakiem funduszy na jej prowadzenie.W sierpniu 2020 r. Joe Biden ogłosił Kamalę Harris swoją kandydatką na urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zabierała głos we wszystkich ważnych dla Amerykanów sprawach. Potępiła sposób postępowania prezydenta Donalda Trumpa w związku z pandemią COVID-19. Mówiła o tym, że należy słuchać w tej sprawie naukowców i ekspertów, zachęcała do noszenia maseczek.