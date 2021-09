Kim jest Grzegorz Antoszewski? Były żołnierz Ludowego Wojska Polskiego niszczył zasieki na granicy z Białorusią PLK

Wśród osób, które niszczyły zasieki na granicy z Białorusią, był m.in. Grzegorz Antoszewski. To postać dobrze znana choćby z wieców KOD czy antyrządowych protestów. Antoszewski to również były żołnierz, który służbę rozpoczynał w Ludowym Wojsku Polskim przed stanem wojennym, a także wieloletni członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze polskatimes.pl, wynika, że przełożeni chwalili go wielokrotnie, np. za to, że „jako członek PZPR właściwie interpretuje politykę partii”.