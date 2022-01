Kilogramy narkotyków, krwawe porachunki, porwanie. Jest akt oskarżenia przeciwko członkom mafii narkotykowej

Jak informuje Prokuratura Krajowa, w toku śledztwa ustalono, że Ireneusz T. utworzył zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dystrybucją hurtowych ilości narkotyków. Członkowie tej struktury przestępczej dysponowali bronią palną, która służyła im do ochrony przez innymi grupami przestępczymi.

Krwawe porachunki między gangsterami

Ireneusza T. i inne osoby oskarżono między innymi usiłowanie zabójstwa Sebastiana G. ps. „FRANUŚ”, prowadzącego konkurencyjną przestępczą działalność. Pokrzywdzony został napadnięty bezpośrednio pod miejscem swojego zamieszkania, gdzie napastnicy zadali mu szereg ciosów siekierami, między innymi w głowę oraz klatkę piersiową. Jedynie dzięki interwencji sąsiadów, którzy zmusili sprawców do ucieczki oraz dzięki udzieleniu mu szybkiej pomocy lekarskiej, nie doszło do jego śmierci, jednakże sprawcy spowodowali u niego rozległe obrażenia ciała – stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu.

Pomyłkowe porwanie taksówkarza

Dalszym ciągiem porachunków pomiędzy grupą Ireneusza T. i Sebastianem G. było planowane uprowadzenie kierowcy pokrzywdzonego. Jednakże na skutek pomyłki, sprawcy dokonali porwania przypadkowego kierowcy taksówki. Następnie był on bity lewarkiem samochodowym, po czym skrępowanego i zakneblowanego przywiązano go do drzewa w lesie na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo sprawcy skradli jego mercedesa.