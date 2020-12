Kilkanaście lodówek w lesie. Ktoś je wyrzucił, zamiast wywieźć na wysypisko

Informację o „znalezisku” opublikowało na Facebooku Nadleśnictwo Gdańsk. Do zdjęcia przedstawiającego kilkanaście rozrzuconych w lesie lodówek dodano opis.

My wydajemy około ćwierć miliona złotych rocznie na sprzątanie i wywóz odpadów. Wydaje się, że coś się zmienia na lepsze… i nagle przyjedzie taki „ktoś” i wyrzuci stertę lodówek – pisze gdańskie nadleśnictwo.

Leśnicy mają nadzieję, że uda się znaleźć osobę odpowiedzialną za zaśmiecenie lasu. Jak podaje Onet, na ten moment nie udało się ustalić sprawcy, ale przeglądane są zapisy z fotopułapek oraz poszukiwani świadkowie. Nadleśnictwo Gdańsk prosi o kontakt każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, które pozwolą ustalić sprawcę.

Za wyrzucenie do lasu takich śmieci grozi kara grzywny do 500 zł, ale sprawa może też trafić do sądu.

