Kilka mld zł dla wsi popegeerowskich. Premier zapowiada pomoc rolnikom

Mateusz Morawiecki podkreślił tam, że rząd podejmuje działania mające przywrócić „godność polskiej wsi”. - Tak wiele było tysięcy hektarów nieuprawianych w latach 90-tych. Tak bardzo brakowało nadziei, podczas tamtych zmian systemowych, że postanowiliśmy tamtą niesprawiedliwość odwrócić, zmienić ją – stwierdził premier.

Wyrównanie warunków życia między wsią a miastem

Szef rządu wskazał, że polska wieś, zasługuje na to, żeby wyrównać „warunki życia między polską wsią a miastem, bo dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego, życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast, ewentualnie średnich miast”. - Edukacja, służba zdrowia, drogi, kolej, to wszystko co było zwijane, my rozwijamy – stwierdził premier.

Dodał, że dopóki będzie rządziła obecna władza, nikt „nie będzie nami kierował, nie będzie za nas decydował ile mamy przeznaczyć środków na polską wieś”.