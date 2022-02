Kiler Hezbollahu, lider al-Kaidy, emir z Jemenu. Na ich głowy polują Amerykanie. Oto najbardziej poszukiwani islamscy terroryści

Al-Kurajszi zginął 3 lutego w swej kryjówce w północno-zachodniej Syrii. Kierował tzw. Państwem Islamskim od 2019 roku, po tym, jak w podobnej operacji sił USA zginął Abu Bakr al-Baghadi. Prezydent Joe Biden powiedział, że śmierć al-Kurajsziego to wiadomość wysłana do terrorystów na całym świecie: „Przyjdziemy po was i znajdziemy was”.