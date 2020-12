Kierowca wjechał samochodem na chodnik, masakrując ludzi. Dwie osoby nie żyją. Wypadek czy zamach terrorystyczny?

Wielka Brytania: Wściekły na ograniczenia właściciel baru chce go zamienić na ... kościół i podawać drinki

Wściekły na blokady właściciel baru w Nottingham chce go zamienić na kościół, by podawać drinku. Wielu ludzi już odpowiedziało na apel, chcą przystąpić do jego "kongregacji", by korzystać z lokalu.