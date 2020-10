Kielce: protest po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

ROZMOWA Dr Wojciech Glac: Koronawirus? Dla naszego układu odpornościowego to kolejny kurdupel, którego trzeba zniszczyć

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o dobry nastrój. A jak nastrój jest dobry, to limfocyty są w formie. A jak limfocyty są w formie, to wirus ma przechlapane. Różowo może i nie jest, ale głowa do góry - ten wirus jest do zabicia. On już przecież właściwie nie żyje - mówi dr Wojciech Glac, neurobiolog