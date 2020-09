Kiedyś to były grzyby: nie tylko w lasach, ale i na ulicach! Urodzajne zbiory na archiwalnych zdjęciach

Kuchnia dwudziestolecia międzywojennego grzybami stała. 100 lat temu spożywano ich znacznie więcej, niż obecnie, bez względu na pochodzenie czy status majątkowy. Wszystko dlatego, że w Międzywojniu czerpano pełnymi garściami z otoczenia, a więc zjadano wszystko to, co dało się zebrać lub złapać. Grzyby gościły na stołach, a także na ulicach, gdyż to tam nimi handlowano. Archiwalne zdjęcia pokazują, że w lasach był prawdziwy grzybowy urodzaj.

Dieta sprzed wieku Jak jadali nasi pradziadkowie i jaką strawę serwowały nasze prababcie? 100 lat temu, w dwudziestoleciu międzywojennym, jadano ciężko. Królowały kaloryczne potrawy, dania mączne i grzyby. Repertuar produktów używanych w kuchni był dosyć wąski: dania miały być proste, ale pożywne. Kwestia zdrowego jedzenia nie zaprzątała umysłów naszych przodków - duże ilości tłuszczu i białka zwierzęcego były na porządku dziennym. Zamożni jadali wszelkiego rodzaju mięsiwa oraz ryby: dziczyznę

ptactwo

śledzie

węgorze

liny

karpie

szczupaki

sumy

łososie

sandacze

raki Jeśli chodzi o pożywienie biedniejszych warstw, zamieszkujących tereny rolnicze, to jadano głównie to, co dało się samemu zasiać lub wyhodować. W repertuarze wiejskiej kuchni znajdziemy: ziemniaki

kasze

mąkę

kapustę

bób

bób

drób Oprócz tego, bez względu na sytuację majątkową, pełnymi garściami czerpano z otoczenia. Przede wszystkim spożywano znacznie więcej grzybów niż dzisiaj. Towarzyszyły im często owoce leśne, złowione ryby i raki. Bez wątpienia jednak to grzyby królowały na polskich stołach. Jak wyglądała II Rzeczpospolita Grzybowa? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach.