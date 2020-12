Kiedyś to były bale! Jak dawniej witano Nowy Rok? Sylwester na archiwalnych zdjęciach

Postanowienia noworoczne 2021 budzą śmiech MEMY. Lepiej ich nie mieć? Czy jak Zagłoba - "jeść dobrze, pić dobrze, wyspać się dobrze"?

Postanowienia noworoczne są do niczego, bo nie działają. Postanowienia na Nowy Rok robi każdy, chociaż nie wszyscy się do nich przyznają. A ci, którzy się przyznają, zazwyczaj mają do nich duży dystans więc żartują na całego. Internauci przygotowali znakomite MEMY. Czy postanowienia noworoczne w 2021 będą czymś się różniły od tych, które braliśmy sobie za punkt honoru w latach poprzednich? Nowy rok, zdaniem psychologów, to punkt graniczny, swoista "godzina zero", która sprzyjać może obieraniem konkretnych celów. Często jednak ambitne plany weryfikuje rzeczywistość. Oczywiście wszystkim życzymy wytrwałości w tym, co sobie postanowili. Zobaczcie w specjalnie przygotowanej galerii, jak internauci komentują w memach postanowienia noworoczne.