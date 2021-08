Kiedy zwierzak jest członkiem rodziny. Życie bez psa to nie jest życie Dorota Kowalska

Karolina Misztal

Takie obrazki wciąż, oczywiście, się zdarzają: pies przywiązany do drzewa, szczeniaki zostawione gdzieś pod śmietnikiem, kobieta wrzucająca do rzeki reklamówkę z małymi kociakami. Ale stosunek Polaków do zwierząt się zmienił: częściej reagujemy na ich krzywdę, jesteśmy na nią bardziej wyczuleni. A dla wielu z nas kot czy pies to często pełnoprawny członek rodziny